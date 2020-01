U sredu, 15. januara 2020. godine bez električne energije će biti:

od 10.00 do 13.00 deo trga „Kosturnica“ i deo ulice Mirka Cvetkovića;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus deo naseljenog mesta Botunje i

od 12.00 do 13.00 u Opštini Ražanj deo naseljenog mesta Stari Bračin.