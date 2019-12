PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU

U sredu, 18. decembra 2019. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Mali Šiljegovac i Kapidžija;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus deo naseljenog mesta Graševci;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Latkovac;

od 09.00 do 11.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Gornje Zleginje;

od 09.00 do 12.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Suvaja.

od 13.00 do 15.00 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenog mesta Bzenice;

od 09.00 do 13.00 u Opštini Varvarin naseljena mesta Selo Varvarin, Maskare, Bošnjane i Mrzenica;

od 12.00 do 13.00 u Opštini Varvarin naseljena mesta Bačina, Cernica, Orašje, Izbenica i Suvaja i

od 10.00 do 10.30 u Opštini Ražanj naseljena mesta Rasinska Braljina i Stevanac.