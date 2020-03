APRILSKI ROK ĆE VEROVATNO BITI ODLOŽEN

Proba male mature koja je trebalo da se održi 27. marta otkazana je – rečeno je u Ministarstvu prosvete. Zbog epidemije virusom korona i vanrednog stanja proba male mature neće biti održana, kažu naši sagovrnici. Oni ističu da nadležni razrađuju više scenarija za održavanje male mature koja učenike osmog razreda čeka sredinom juna.

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tanja Cvetkovski izjavila je da će verovatno i aprilski ispitni rok biti odložen i poručila da vreme sada treba iskoristiti za predispitne obaveze. Tanja Cvetkovski je rekla da za sada još uvek ne zna kako će sve izgledati, i da pretpostavlja, s obzirom na najave koliko bi virus mogao da traje, da će verovatno i aprilski ispitni rok biti odložen. “Ono što je važno jeste da ovo vreme treba da bude pametno iskorišćeno. Ispit je šlag na torti i dolazi na kraju. Prethode mu predispitne obaveze i sve to sada može biti realizovano, od seminarskih radova do onlajn konsultacija sa profesorima”, navela je Cvetkovski. Prema njenim rečima, oni koji su akreditovali studijske programe i imaju već postavljene platforme mogu obavljati i kolokvijume, međutim, što se samih ispita tiče, oni se, po zakonu, moraju obavljati u sedištu ustanove. “Tako da ćemo to morati da prolongiramo”, ocenila je Cvetkovski i podsetila da studenti 30 do 70 odsto bodova prikupljaju kroz predispitne obaveze i da ispiti dolaze kao neka vrsta verifikacije. Dodaje da može da se desi da akademska godina bude produžena zbog ispita. “U ovom trenutku se ponašamo kao da stvari funkcionišu kao inače, samo malo na drugačiji način”, navela je Cvetkovski. Pojašnjava da fakulteti mogu samostalno da donesu odluke koje se tiču unutrašnjeg uređenja, studijske programe, metode izvođenja nastave, dok Ministarstvo prosvete u konsultacijama donosi krovne odluke koje se tiču svih. Cvetkovski je kazala da će, ukoliko vanredno stanje potraje svih 90 dana, verovatno biti i nekih promena i u pomeranju prijemnih ispita za 2020/2021. godinu.

Izvor: novosti.rs/rts.rs