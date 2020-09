ODRŽANA SEDNICA SAMOSTALNOG SINDIKATA U KRUŠEVCU

Savez samostalnih sindikata za Kruševac i opštine uputiće dopis resornom ministrastvu u kome će navesti da se ne slažu sa predloženom cenom minimalne zarade od 4-6% jer su mišljenja da ona treba biti mnogo veća – zaključeno je na današnjoj sednici Veća sindikata u Kruševcu. Jedna od tačaka dnevnog reda sednice saveza samostalnog sindikata za Kruševac i opštine bila je informacija o pregovorima o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Da podsetimo da poslodavci, sindikati i Vlada nisu uspeli da se saglase o procentu povećanja za 2021. godinu, jer su svi ostali pri svojim ranijim stavovima. Predstavnici Ministarstva finansija zadržali su raniji predlog da najniži iznos bude povećan od četiri do šest odsto.- Poslodavci su pristali da minimalac može da ide gore i za 10 odsto, uz uslov da se neoporezivi deo zarade sa 16.000 poveća na 19.000 dinara. S druge strane, sindikati su ostali pri stavu da minimalna mesečna zarada mora da bude dovoljna za minimalnu korpu namirnica koja košta 37.500 dinara. Nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za 14. septembar. Prema Zakonu o radu, ukoliko socijalni partneri ne postignu dogovor do 15. septembra, odluku o minimalnoj ceni rada donosi Vlada. Po rečima predsednika samostalnog sindikata u vreme vanrednog stanja nije bilo otpuštanja radnika, poštovale su se sve mere i danas funkcionišu po tom principu. Najveće posledice vanrednog stanja izazvane pandemijom korona virusa najviše su osetila Kruševačka preduzeća Jugoprevoz i Poslovni centar. Kruševački prevoznik imao je pauzu u radu pa samim tim i smanjen priliv finansija što se odrazilo na rad preduzeća. Da bi se održala finansijsku situaciju iskoristili su pomoć države. Do 1. septembra radilo se smanjenim kapacitetom, a od početka školske godine pojačane su linije ka svim pravcima, poslovanje je otežano ali se nadaju da će uspeti da izadju iz krize. Poslovni centar je takođe osetio finasijski gubitak zbog vanrednog stanja jer nisu radile pijace, a garaža kod Dijagnostičkog centra koja je donosila prihode preduzeću, u vreme vandrednog stanja stavljena je na uslugu Opštoj bolnici Kruševac. Ni u jednom od ova dva preduzeća nije bilo otpuštanja. JKP Kruševac radilo je punim kapacitetom, zaposleni su radili i po dve smene kako bi odgovorili na sve zadatke koje su izvršavali u vreme vanrednog stanja. Prema rečima Marka Markovića, predstavnika sindikata, sada se došlo do problema odliva radne snage, jer se u Kruševcu pojavile turske firme koje su angažovane na izgradnji budućeg autoputa, pa radnici posebno vozači, odlaze zbog veće zarade. Ukoliko se ovako nastavi doćićemo do problema odliva radne snage u komunalnom preduzeću – naglašava Marković. Takođe ističe da je bilo manjih problema prevoza radnika dva meseca od početka proglašenja vanrednog stanja jer je Jugoprevoz obustavio polaske pa su zahvaljujući angažovanosti direktorke JKP uslužno dobili dva kombija kako bi radnici mogli da dolaze na posao, koji su inače bili angažovani 24 sata u tri smene. U ostalim Kruševačkim preduzećima radilo se u skladu sa preporučenim merama Kriznog štaba. Predstavnik sindikata iz Brusa naglasio je nije bilo otpuštanja zaposlenih u Brusu ali da se sada, nakon izbora novog rukovodstva, javio problem u JKP Rasina koji imaju kašnjenje zarada od 2 meseca. Imaju informaciju da je budžet opštine prazan. Do sada, kako su istakli, nisu uspeli da na ovu temu razgovaraju sa novom predsednicom opštine, pa je sindikat doneo odluku da uputi zahtev za prijem. I u Ćićevcu nije bilo otpuštanja ni većih problema u radu preduzeća. Vezano za sve predočeno u vezi rada i posledica vanrednog stanja u kruševačkim preduzećima, reagovaće se na kolegijumu – zaključeno je na današnjoj sednici Samostalnog sindikata za Kruševac i opštine.