OD DANAS VEĆE AKCIZE, 10 DINARA SKUPLJE CIGARETE

Od danas počinju da važe nove, uvećane akcize na naftne derivate, cigarete, cigarilose, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, alkoholna pića i kafu. Kako “Novosti” saznaju, to će se odmah odraziti na vrlo blagi rast cena ovih proizvoda, osim cigarata, koje će najverovatnije biti u proseku za 10 dinara skuplje, ali od druge i treće sedmice jula, u zavisnosti od proizvođača. Na osnovu ranijih korekcija cena goriva, može se zaključiti da nema pravila kako će nove dažbine uticati na njihovu visinu.

Trgovci kažu da su od danas pojedina žestoka pića skuplja za 2,5 dinara po litru, a pivo za 50 para. Potrošači će 100 grama kafe plaćati 20 para više. U javnosti se spekuliše da bi poskupljenje goriva moglo da utiče na skok cena mnogih namirnica, ali, kako saznajemo, zasada nema osnova za takve tvrdnje. Dobavljači obično najavljuju korekciju cena pet dana unapred, a do sada na tom spisku nema osnovnih životnih namirnica. Sokovi pojedinih proizvođača će poskupeti od dva do pet dinara, ali zbog drugog razloga, skoka cene sirovine. Duvandžije se prilagođavaju povećanju cena dva puta godišnje, što je predviđeno akciznim kalendarom koji je usvojen 2017. godine. To podrazumeva da se na šest meseci uvećava specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33 odsto cene, a na sve to se dodaje i PDV. Prilikom prošlog pomeranja, cena paklice je u proseku bila viša za deset dinara, a očekuje se da će tako biti i ovoga puta. Osim za cigarete, cene se usklađuju i za rezani duvan. Podsetimo, Srbija mora da dostigne standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta. U Srbiji je sada oko 60 evra, čime naša država spada u one u kojima su cigarete najjeftinije.

Izvor: novosti.rs