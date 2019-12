NOVI NAMET: EKO-TAKSA I ZA DOMAĆINSTVA

Građani Srbije će plaćati 100 dinara mesečno ekološku taksu, kako bi se na godišnjem nivou sakupio fond od oko pet milijardi dinara koji će biti uloženi u zaštitu životne sredine. Ovakav novi princip eko-taksi objasnio je za list “Blic” Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju, pri Privrednoj komori Srbije (PKS).

Novi sistem ekoloških taksi stupio je na snagu juče, s izuzetkom onih taksi koje se odnose na fizička lica. Ovaj princip ekoloških taksi počeće da se primenjuje od 1. januara 2020. godine, kako piše u Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu, a u stavu 4. koji se odnosi na fizička lica navodi se sledeće: Aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu su: korišćenje električne energije, korišćenje grejnih uređaja, korišćenje hemijskih sredstava, korišćenje proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proizvodnja i prerada hrane i druge aktivnosti.

Obveznik plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je fizičko lice koje obavlja neku od aktivnosti iz stava 1. ovog člana. U smislu ove uredbe fizičkim licem smatra se obveznik poreza na imovinu za stambene jedinice za koje se plaća porez na imovinu. To umanjenje od 50 odsto odnosi se na one stanove u kojima niko ne živi. aksa se odnosi na uticaj na životnu sredinu, odnosno, iako se do sada već naplaćuje odvoženje otpada, struja i voda, ova taksa usmerena je na generisanje opasnog otpada, kako kaže Mitrović.

U to spadaju lekovi, baterije, sijalice, boje, lakovi, koje ljudi inače bacaju zajedno sa komunalnim otpadom. Tu su i oni koji u privatna ložišta ubacuju neadekvatan ogrev, odnosno pale i tekstil, gumu..

Cilj države jeste da dođe do fonda od oko pet milijardi na godišnjem nivou, da bi moglo da se investira u zaštitu životne sredine.

Izvor: blic.rs