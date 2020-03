ZBOG NEPOŠTOVANJA MERA PROCESUIRANE 1.253 OSOBE

Direktor policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije Vladimir Rebić izjavio je danas da je do sada podneto 678 krivičnih prijava protiv osoba koje su prekršile samoizolaciju, za šta sledi kazna i do tri godine zatvora.

Rebić je u izjavi za Televiziju Prva naveo da se trenutno u tri zatvora u Srbiji, i to u Požarevcu, Vršcu i Pirotu, nalaze 123 osobe koje su prekršile meru samoizolacije. Prema njegovim rečima, do sada su 1.253 osobe procesuirane zbog nepoštovanja policijskog časa, pri čemu su 303 lica starija od 65 godina procesuirana pred nadležnim organom jer su izlazila napolje. On je ocenio da je broj onih koji svakodnevno krše zabrane konstantan, pri čemu između 100 i 120 ljudi ne poštuje policijski čas, među kojima je približno 40 građana starijih od 65 godina. Rebić je naveo da je broj krivičnih prijava smanjen bar za četvrtinu u odnosu na početak vanrednog stanja, podsetivši na to da policijski čas vikendom počinje u 15 časova.