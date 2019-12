MULTIPLA SKLEROZA – BOLEST O KOJOJ SE MALO ZNA

Gubitak vida, „duple slike“, utrnulost, ulabost, paraliza, vrtoglavica, nesvestica, spazam mišića, gubitak koordinacije pokreta, tremor, nevoljni pokreti ili kontrakcija mišića, ispresecan govor, umor = Multipla skleroza.

Multipla skleroza je autoimuna bolest kod koje naš imuni sistem prepoznaje delove centralnog nervnog sistema koji imaju omotač oko nerava (mijelinski omotač) kao strane organizme. Stoga se stvaraju antitela protiv sopstvenog centralnog nervnog sistema, čime se oštećuje mijelinski omotač i dolazi do neuroloških ispada. MS najčešće nastaje kod mlađih osoba između 20. i 40. godine života, i to češće žena, a veoma retko se može otkriti i kod dece. Postoji 4 tipa multiple skleroze, od kojih se neki karakterišu fazama pogoršavanja i stabilizacije, a drugi mogu biti agresivni i brzo dovesti do pojave invalidnosti.

Kruševačko Udruženje obolelih od Multiple skleroze okuplja ukupno 130 obolelih od ove, još uvek neizlečive autoimmune bolesti, ali ta cifra iz dana u dan ima tendenciju porasta. U Udruženju se za članove organizuju razne edukacije, savetovanja, posete lekara I fizioterapeuta. Kroz projekat koji Udruženje sprovodi u saradnji sa Gradom i uz podršku Ministarstva za rad, boračku I socijalnu politiku. Udruženje obolelih od Multiple skleroze u Kruševcu se nalazi u ulici Cara Lazara 90.

Tačan uzrok nastanka multipla skleroze kod obolelih i dalje nije jasan mada može biti genetska predispozicija u pitanju, ali se tačno zna da faktori kao što su povišen pritisak, gojaznost i drugi nemaju uticaja na nastanak multiple skleroze. Ono što se zna zasigurno to je da zdrav stil života uz dovoljno sna, redovnu i zdravu ishranu i fizičku aktivnost smanjuju rizik za nastanak ne samo multiple skleroze (MS), već i drugih bolesti.

O multiple sklerozi se poslednjih dana govori nešto više nego inače..