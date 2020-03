METEOS: U SREDU OBLAČNO SA SNEGOM UJUTRU

U sredu u Srbiji oblačno sa snegom ujutru i pre podne uz manji porast temperature. Sneg će postepeno prelaziti u susnežicu i kišu tokom dana, prvo na jugu Srbije. Padavine slabe u toku popodneva i postepeno prestaju. Vetar umeren do pojačan istočnih pravaca Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 2°C na severu i zapadu Srbije do 5°C na jugu. Uveče slab sneg na istoku Srbije, a na jugozapadu susnežica i kiša. U ostalim predelima suvo.

U sredu u Kruševcu oblačno sa susnežicom i snegom ujutru, a zatim sa slabom kišom koja prestaje. Vetar umeren do pojačan istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 3°C.