METEOS: ZA SUBOTU NISU NAJAVLJENE PADAVINE

U subotu toplije sa više sunčanih sati i pretežno suvo u većini krajeva. Popodnevni razvoj oblaka biće slabiji nego prethodnih dana, pa je samo na severu i istoku Banata krajem dana moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 25°C u Dimitrovgradu do 30°C u Prijepolju. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ponegde na severu Banata. U ostalim predelima suvo.

U subotu u Kruševcu toplo sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 28°C.

U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblaka popodne koji će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove, najpre na jugozapadu Srbije, a zatim i na severu. Ipak, neće svugde biti pljuskova i u mnogim predelima ostaće suvo. Ali, u ponedeljak i utorak se očekuje češća kiša i pljuskovi uz malo nižu temperaturu. Do kraja iduće sedmice nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenim lokalnim pljuskovima.