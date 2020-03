METEOS: VREMENSKA PROGNOZA ZA VIKEND

U subotu u Srbiji hladnije u svim krajevima. Na severu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima, a ostalim predelima oblačnije uz kišu, a na planinama sneg. Više padavina biće u jugozapadnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Užicu do 14°C u Zaječaru.

U subotu u Kruševcu hladnije i oblačno sa kišom povremeno od sredine dana. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna dnevna do 9°C.

U nedelju u Srbiji još hladnije sa kišom povremeno, a na severu Srbije suvo. Ujutru u nižim predelima zapadne, centralne i istočne Srbije može biti susnežice i vlažnog snega, dok će iznad 800 mnv padati samo sneg. Vetar umeren severni, a popodne i uveče umeren istočnih pravaca, krajem dana u južnom Banatu pojačan jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 5°C na istoku i jugu Srbije do 10°C na severu Vojvodine gde će biti dužih sunčanih perioda.

U nedelju u Kruševcu hladnije sa kišom. Vetar ujturu slab severni, a popodne umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna dnevna do 6°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna dnevna do 12°C.

Od utorka do petka u Srbiji pretežno sunčano i svakim danom toplije, a krajem sedmice je moguće novo zahlađenje.