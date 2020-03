METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU TOPLO, DO 21°C

U utorak takođe toplo za ovo doba godine, ali uz naoblačenje. Pre podne suvo sa malo sunčanih intervala, a popodne kiša koja se premešta od zapada na istok. Kiša će najpre početi da pada na jugozapadu Srbije. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C u Negotinu do 15°C u Vršcu, a maksimalna dnevna od 15°C u Negotinu i Subotici do 21°C u Kruševcu i Pirotu.

U utorak u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz sunčane intervale i naoblačenje sa kišom popodne. Duvaće umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 21°C.

U sredu zahlađenje sa kišom u nižim predelima i snegom u planinama. U četvrtak prestanak paavina i delimično razvedravanje, a u petak i subotu promenljivo i malo toplije sa kišom povremeno u subotu, a u petak samo ponegde na severu Srbije.