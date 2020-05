METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU HLADNIJE, DO 16°C

U utorak u Srbiji hladnije i pretežno oblačno sa čestom i lokalno obilnom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na visokom planinama iznad 1700 mnv je moguća susnežica. Ukupna količina padavina od 5 lit/m2 na severu Vojvodine do 30 lit/m2 na zapadu Srbije gde će biti najviše kiše. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 14°C na zapadu Srbije do 19°C na severu Vojvodine. Uveče kiša prestaje na severu, a zadržaće se na zapadu Srbije.

U utorak u Kruševcu sveže i pretežno oblačno sa čestom i kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 16°C.

U sredu i četvrtak u Srbiji manji porast temperature u odnosu na utorak, ali i dalje svežije od proseka za drugu polovinu maja. Biće nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih intervala uz povremenu pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. U petak i za vikend ostaje nestabilno vreme sa mogućom kišom i lokalnim pljuskovima, a dnevna temperatura u mnogim mestima neće prelaziti 20°C.