METEOS: U UTORAK TOPLO, DO 23°C, U SREDU HLADNIJE

U utorak postepeno naoblačenje, najpre na severu Vojvodine, gde je moguća kiša ujutru. U ostalim krajevima suvo u prvom delu dana sa sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na ponedeljak, osim po Vojvodini. Na jugu Srbije sunčano veći deo dana. Kasnije popodne i uveče na severu i zapadu Srbije, a zatim i u centralnim krajevima naoblačenje će doneti povremenu kišu. Vetar ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne na severu umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Požegi i Dimitrovgradu do 9°C u Beogradu i Subotici, maksimalna od 18°C na severu Vojvodine do 24°C na jugozapadu Srbije.

U utorak u Kruševcu još malo toplije u odnosu na ponedeljak i pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje kasnije popodne. Uveče i u toku noći ka sredi se očekuje povremena kiša. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 23°C.

U sredu hladnije, vetrovito i promenljivo oblačno. Na severu Srbije sa sunčanim periodima, a na jugu sa kišom ujutru, a popodne i u tim predelima suvo uz sunčane intervale. U četvrtak sunčano sa malo oblaka i nekoliko stepeni toplije, ali najviše do 20°C. U petak i za vikend pretežno sunčano i znatno toplije, u subotu do 25°C, a unedelju i do 28°C.