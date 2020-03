METEOS: U UTORAK SUSNEŽICA I SNEG U KRUŠEVCU

U utorak vrlo hladno u Srbiji za drugu polovinu marta i pretežno oblačno sa susnežicom i snegom u većini krajeva. Očekuju se obilnije snežne padavine, a visina snega do srede ujutru može biti od 10 do 30 cm. Biće do vlažan i „težak“ sneg koji će biti raskvašen i topliti se na ulicama u gradovima, ali će se u brdskim predelima zadržavati na putu uz veće snežne nanose zbog vetrovitog vremena. Duvaće pojačan vetar istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Savet: Izbegavati sutra putovanje autom, posebno u brdskim predelima zbog mećave.

U Kruševcu u utorak hladno i oblačno sa susnežicom i snegom. Vetar umeren do pojačan severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 3°C.

U sredu oblačno sa susnežicom i snegom pre podne uz manji porast temperature, pa će sneg postepeno prelaziti u kišu tokom dana, prvo na jugu Srbije. Od četvrtka do kraja sedmice temperatura u daljem postepenom porastu sa malo kiše ponegde u četvrtak, a zatim pretežno suvo sa sve više sunčanih sati.