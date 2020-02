METEOS: U UTORAK SUNČANO TOKOM DANA

U utorak u Srbiji pretežno sunčano. Ujutru slaba oblačnost koja dolazi sa severozapada prvo zahvata severne i zapadne predele a tokom dana se širi dalje ka jugu. Očekuju se niže temperature nego u ponedeljak ali su i dalje znatno iznad proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severozapadni u Negotinskoj krajni pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 10°C do 16°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano tokom dana. U kasnim popodnevnim časovima slaba oblačnost. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 14°C.

U sredu u Srbiji takođe slabo do umereno izražena oblačnost tokom dana. Na kraju dana, u noći ka četvrtku i u četvrtak kiša zahvata većinu predela a na planinama sa snegom. U četvrtak još malo niže temperature nego u sredu. Tokom dana kiša prestaje u svim predelima osim na krajnjem jugoistoku zemlje. U petak svugde suvo, pretežno sunčano i malo toplije vreme. Za vikend sunčano i još toplije, pogotovo u nedelju.