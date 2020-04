METEOS: U UTORAK OKO 12°C, OD ČETVRTKA TOPLIJE

U utorak hladnije i oblačno sa kišom, osim u Vojvodini gde će biti suvo sa sunčanim periodima uz veću temperaturu nego u ostalim krajevima. Na višim planinama iznad 1500 mnv će padati sneg. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, a u košavskom području umeren do pojačan istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 10°C u Dimitrovgradu i Užicu do 19°C u Vojvodini.

U utorak u Kruševcu hladnije i oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 12°C.

U sredu na severu Srbije sunčano, a u jugozapadnim i južnim predelima oblačno i hladnom sa kišom. U četvrtak sunčano i malo toplije, a samo na krajnjem jugu Srbije oblačno. U petak i za vikend svugde sunčano i znatno toplije. U subotu i nedelju maksimalne temperature od 20°C do 25°C.