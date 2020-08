METEOS: U UTORAK MALO SVEŽIJE I PROMENLJIVO VREME

U noći između ponedeljka i utorka osveženje sa pljuskovima prelazi preko Srbije od zapada na istok. U utorak u svim krajevima znatno svežije. Ujutru sa kišom i pljuskovima u severnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, a sredinom dana sa sunčanim periodima. Popodne sledi razvoj oblaka koji može usloviti lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren severozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 23°C u Subotici do 33°C na jugu Srbije, u Vranju. Uveče su mogući lokalni pljuskovi na jugoistoku Srbije.

U utorak u Kruševcu malo svežije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz moguću kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 28°C, popodne u padu.

Do subote se očekuje prijatno vreme bez vrućine uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.