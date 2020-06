METEOS: U UTORAK MALO PRIJATNIJE TOPLO VREME

U utorak ujutru se ovi oblaci koji će biti formirani tokom noći razilaze uz sunčano vreme tokom dana i oko 5°C stepeni svežije i prijatnije vreme sa manjom vrućinom nego u ponedeljak. Popodne sledi lokalni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije uz ređe lokalne pljuskove na tom području. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 29°C na severu do 32°C na jugozapadu Srbije. Uveče suvo.

U utorak u Kruševcu sunčano i malo niža i podnošljivija temperatura nego u ponedeljak. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 30°C.

U sredu i četvrtak u Srbiji ponovo sunčano i vrlo toplo uz maksimalnu temperaturu od 32°C do 35°C. U četvrtak krajem dana i u noći između četvrtka i petka se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, pre svega na zapadu i severu Srbije. U petak i za vikend postepeno svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i povremenom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne lokalne nepogode sa gradom.