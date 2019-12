METEOS: U UTORAK JOŠ MALO HLADNIJE SA KIŠOM

U utorak još malo hladnije i oblačno sa slabom kišom, a moguća je i susnežica ponegde u južnoj Srbiji. Na planinama iznad 800mnv sneg, a severu i severozapadu Vojvodine nastupa delimično razvedravanje tokom dana. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Dimitrovgradu do 7°C u Negotinu, a maksimalna od 3°C Dimitrovgradu do 10°C u Negotinu.

U utorak u Kruševcu malo hlandije i oblačno sa kišom. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna 7°C.

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno uz moguće malo slabe kiše, a u četvrtak je mogujća susnežica u nižim predelima. Padavina će biti vrlo malo. U petak suvo, a za vikend hlandije sa mogućom susnežicom i snegom u subotu i u nižim predelima, posebno na zapadu i jugu Srbije.