METEOS: U SUBOTU UVEČE MOGUĆA KIŠA

Toplo vreme za ovo doba godine se zadržava u subotu uz promenljivu oblačnost koja se premešta sa zapada i donosi povremenu kišu popodne i krajem dana, najpre na jugozapad i sever Srbije. Biće i malo sunčanih intervala uz vetrovito vreme. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pritisak ispod normale i u dajem opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Požegi do 11°C u Vršcu, a maksimalna od 7°C u Negotinu do 16°C u Loznici i na jugu Banata.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Kasnije popodne i uveče može biti malo kiše. Duvaće umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 14°C.

U nedelju nas očekuje novo naoblačenje i kiša u većini krajeva, a popodne i zahlađenje na severu Srbije koje se širi na ostale predele Srbije krajem dana. Početkom iduće sedmice hladnije, u ponedeljak sa kišom, a na planinama sa snegom. U utorak na severu i severozapadu Srbije nastupa delimično razvedravanje. Tokom iduće sedmice hladnije uz povratak temperature na prosečne vrednosti za decembar. Sredinom sedmice je moguća susnežica u nižim predelima.