METEOS: U SUBOTU UJUTRU 22°C, A UVEČE 13°C

U subotu u svim predelima zahlađenje, uz značajniji pad temperature sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se pad temperature za oko 10°C u odnosu na subotu. Vetar slab do umeren jugozapadni i jugoistočni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalne temperature biće ostvarene kasno uveče od 12°C do 15°C, a maksimalne na početku dana od 18°C do 23°C.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom i hladnije. Vetar slab do umerene jugozapadni i južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura uveče 13°C, a maksimalna vrlo rano ujutru 22°C.

U nedelju i ponedeljak sveže i oblačno sa kišom u većem delu zemlje. U nedelju na severu zemlje prepodne sa kišom a popodne suvo sa više sunčanih perioda. Na jugu prepodne pretežno suvo a popodne sa kišom. U ponedeljak promenljivo oblačno sa kišom. Od utorka pretežno sunčano i suvo uz sveža jutra i ponovni postepeni porast dnevnih temperatura u drugoj polovini sledeće sedmice. Samo još na jugu u utorak prepodne može biti slabe povremene kiše.