METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU VEOMA TOPLO, OKO 36°C

U subotu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C u Požegi do 24°C u Vršcu, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče vedro i toplo.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 36°C.

U nedelju sunčano i još veća vrućina nego u subotu uz maksimalne temperature u većini mesta malo iznad 35°C, a ponegde i do 38°C. U ponedeljak popodne stiže osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima na sever i zapad Srbije, dok će u centralnim i južnim krajevima ostati vrlo toplo. U utorak u svim krajevima znatno svežije sa kišom i pljuskovima. Do kraja iduće sedmice biće prijatnije vreme, bez vrućine.