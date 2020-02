METEOS: U SREDU UVEČE I U ČETVRTAK – KIŠA

U sredu u Kruševcu umerena oblačnost, tokom većeg dela dana. Na kraju dana i u noći ka četvrtku povremena kiša. Vetar slab zapadni ili severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 12°C.

U četvrtak vrlo rano ujutru, prepodne i popodne sa povremenom kišom u većini predela. Samo na severoistoku i krajnjem severu zemlje može ostati bez padavina. Na planinama će padati sneg. Više padavina se čekuje na zapadu i jugozapadu zemlje. Tokom prepodnevnih časova u Vojvodini razvedravanje a u ostalim predelima padavine prestaju tokom ili do kraja dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 5°C do 10°C.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa povremenm kišom tokom većeg dela dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 8°C.

U petak svugde suvo sa slabom do umerenom oblačnošću i sunčanim periodima uz slabe jutarnje mrazeve. Biće malo toplije vreme tokom dana. Za vikend pretežno sunčano sa malo oblaka i još toplije, pogotovo od nedelje. Početkom naredne sedmice vrlo toplo vreme za ovo doba godine sa temperaturama oko 18°C.