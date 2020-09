METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU DO 24°C

U sredu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i svežije od proseka, ali sa prijatnom temperaturom tokom dana. Popodne postoji manja šansa za kratkotrajnu kišu i poneki lokalni pljusak, pre svega u planinskim predelima na jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 26°C.

U sredu u Kruševcu svežije uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 24°C.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću ređu kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije. U petak i za vikend pretežno sunčano i sve toplije.