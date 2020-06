METEOS: U SREDU MALO TOPLIJE, ALI OPET KIŠA

U sredu malo toplije u odnosu na utorak uz sunčane periode i razvoj oblaka koji mogu usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Samo će u Negotinskoj Krajini biti suvo sa više sunčanih sati. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo.

Od četvrtka znatno toplije sa više sunčanih sati uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti vrlo retku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Maksimalne temperature će prelaziti 25°C. U petak takođe toplo, ali uz naoblačenje i pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne koji se premeštaju iz pravca zapadai jugozapada. Za vikend umereno toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Početkom iduće sedmice toplo vreme.