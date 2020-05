METEOS: U SREDU I DALJE SVEŽE, OKO 18°C

U sredu u Srbiji manji porast temperature u odnosu na utorak, ali i dalje svežije od proseka za drugu polovinu maja. Biće nestabilno sa sunčanim intervalima i dnevnim razvojem oblaka uz pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova popodne. Manja šansa za kišu je po Vojvodini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna od 16°C u Dimitrovgradu i Užicu do 21°C po Vojvodini. Uveče na severu suvo, a u ostalim predelima ponegde kiša.

U sredu u Kruševcu manji porast temperature u odnosu na utorak, ali i dalje sveže. Dnevni razvoj oblaka može usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 18°C.

U četvrtak slično vreme kao u sredu: promenljivo sa smenom sunčanih i oblačnih intervala uz moguću pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. U petak i za vikend ostaje nestabilno i svežije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, a dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 20°C.