METEOS: UJUTRU MOGUĆ SLAB SNEG, DAN SUNČAN

U četvrtak rano ujutru je moguć slab sneg na istoku i jugoistoku Srbije. U toku dana svugde suvo sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 4°C u Dimitrovgradu do 10°C u Loznici.

U četvrtak rano ujutru u Kruševcu je moguć slab sneg. U toku dana suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna oko 8°C.

U petak i za vikend u Srbiji znatno toplije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz moguće dve kratkotrajne kišne epizode. Malo kiše može biti u petak na severu Srbije, dok se druga prolazna kiša očekuje u većini krajeva između subote i nedelje i u nedelju pre podne. Maksimalne temperature će dostizati 15°C u subotu, dok će u nedelju biti oko 5°C svežije. Početkom iduće sedmice ponovo vrlo toplo za ovo doba godine uz dnevne temperature iznad 15°C u utorak. Sredinom iduće sedmice je moguće zahlađenje sa kišom i snegom.