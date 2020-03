METEOS: U PONEDELJAK VEOMA HLADNO U SRBIJI

U ponedeljak vrlo hladno i promenljivo oblačno u Srbiji sa mogućom pojavom susnežice i snega i u nižim predelima. Vetar umeren do pojačan severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 1°C do 4°C.

U ponedeljak u Kruševcu vrlo hladno i promenljivo oblačno sa susnežicom i snegom. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C, a maksimalna do 2°C.

U utorak u Srbiji vrlo hladno za drugu polovinu marta i pretežno oblačno sa mogućom pojavom susnežice i snega i u nižim predelima. Od srede temperatura u postepenom porastu, a sneg će zameniti povremena kiša.