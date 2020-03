METEOS: U PONEDELJAK U KRUŠEVCU OD -1 DO 12°C

U ponedeljak ujutru ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije nego u nedelju uz malo oblaka na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu vrlo jak, a u ostalim krajevima slabiji istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Dimitrovgradu do 15°C u Loznici i Valjevu.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna dnevna do 12°C.

Od utorka do petka pretežno sunčano i svakim danom toplije, a krajem sedmice je moguće novo zahlađenje.