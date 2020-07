METEOS: U PETAK TOPLO, POPODNE PLJUSKOVI

U noći četvrtak na petak biće lokalnih pljuskova. U petak novo naoblačenje sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije u toku prepodneva, a popodne i uveče se pljuskovi šire ka istoku i jugu uz osveženje. Moguće su i kratkotrajne lokalne nepogode sa gradom i lokalno obilnom kišom. Vetar na severu Srbije slab do umeren severozapadni, a na jugu slab južni u prvom delu dana. Pritisak ispod normale na jugu i oko normale na severu Srbije. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 27°C na severu i severozapadu Srbije do 33°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi u većini krajeva.

U petak u Kruševcu vrlo toplo i sunčano u prvom delu dana, a popodne i uveče sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima. Vetar slab, južni, krajem dana severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna oko 31°C, popodne u padu.

Za vikend malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i povremenom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Početkom iduće sedmice toplo i nestabilno vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima. Na jugu Srbije će biti nekoliko stepeni toplije nego na severu i uglavnom malo iznad 30°C.