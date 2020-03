METEOS: U PETAK TOPLIJE, ALI OBLAČNO

U petak toplije uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U ostalim krajevima vetar slabiji istočni i severoistočni. Na severu Srbije pretežno sunčano, u centralnim promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na krajnjem jugozapadu i jugu oblačno sa kišom povremeno. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 9°C u Dimitrovgradu do 17°C u Vršcu.

U petak u Kruševcu malo toplije uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 13°C.

U subotu i nedelju još malo toplije vreme uz slab promenljiv vetar i dnevnu temperaturu par stepeni malo iznad 15°C. Od ponedeljka do četvrtka ponovo hladnije uz moguću prolaznu kišu i susnežicu, a na planinama sneg.