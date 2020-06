METEOS: U PETAK SUNČANO, POPODNE MOGUĆA KIŠA

U petak toplo i pre podne pretežno suvo uz postepeno naoblačenje i pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne i krajem dana. Kiša se očekuje napre na severu Vojvodine, a zatim na zapadu Srbije, dok bi na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije bilo suvo do večernjih sati. Vetar umeren do pojačan južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C na jugu Srbije do 19°C u Vršcu, a maksimalna od 23°C u Užicu do 29°C u Negotinu i Pirotu. Uveče kiša i pljuskovi.

U petak u Kruševcu toplo uz sunčane periode, a popodne uz postepeno naoblačenje i moguću pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova krajem dana. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 25°C.

Za vikend prijatno toplo sa sunčanim intervalima uz dnevni razvoj oblaka, ali nestabilno. U subotu će biti češće kiše i pljuskova na jugu i istoku Srbije, a na severu uglavnom suvo. U nedelju je moguća sporadična pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova u većini predela. Prva dva-tri dana iduće sedmice umereno toplo i promenljivo vreme sa povremenom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova.