METEOS: U NEDELJU U KRUŠEVCU OBLAČNO UZ SUSNEŽICU UJUTRU

U nedelju oblačno uz kišu, susnežicu i vlažan sneg koji je verovatniji na zapadu Srbije. Očekuje se 5 do 10 cm snega u nižim predelima zapadne Srbije, u Beogradu svega nekoliko cm snega koji će se topiti. U drugom delu dana i uveče nastupa postepeno otopljenje zbog nailaska toplijeg vazduha sa juga, pa će na jugu Srbije biti toplije nego na severu. Vetar ujutru severni i severozapadni, a popodne jugoistočni u pojačanju u južnom Banatu i košavskom području. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 1°C u Užicu do 9°C u Vranju.

U planinskim predelima oblačno sa snegom, ali uz postepeni porast temperature. Na Zlatiboru i Sjenici oko 0°C, na Kopaoniku u porastu sa -5°C do -1°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno uz susnežicu ujutru, a zatim slaba kiša i porast temperature. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 5°C.

Od ponedeljka sledi brzi porast temperature uz pojačan južni i jugoistočni vetar. Veći deo iduće sedmice biće toplije od proseka uz povremenu kišu. Maksimalne dnevne temperature od 10°C do 15°C od ponedeljka do četvrtka, a u petak i za naredni vikend u postepenom padu.