METEOS: U NEDELJU MALO SVEŽIJE, U PONEDELJAK TOPLO

U nedelju oko 4, 5°C stepeni svežije u odnosu na subotu. U toku dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna lokalna kiša je moguća na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sa većom šansom popodne. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna od 19°C u Subotici do 23°C u Negotinu.

U nedelju malo svežije i u Kruševcu u odnosu na subotu. U toku dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Popodne postoji mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 21°C.

U ponedeljak slično vreme kao u nedelju, ali uz par stepeni veću temperaturu. Biće umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a na zapadu i jugu Srbije popodne uz moguću kratkotrajnu lokalnu kišu. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, maksimalna od 21°C do 24°C.

U ponedeljak u Kruševcu malo toplije nego u nedelju sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 23°C.

U utorak i sredu pretežno sunčano i još toplije, od 23°C do 27°C. U sredu popodne i krajem dana dolazi do razvoja oblaka koji se premeštaju sa zapada uz moguću kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove. U četvrtak malo niža temperatura i nestabilno sa mogućom povremenom kišom, ali i sunčanim periodima. Nestabilno vreme se nastavlja početkom maja uz malo nižu temperaturu.