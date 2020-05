METEOS: U NEDELJU I PONEDELJAK I PREKO 30°C

U ponedeljak preovlađujuće sunčano sa vrućinom i maksimalnom temperaturom ponegde do 32°C. U toku dana biće slabe do umerene oblačnosti koja se premešta iz pravca jugozapada. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C u Požegi do 17°C u Beogradu, a maksimalna od 29°C do 32°C.

U ponedeljak u Kruševcu preovlađujuće sunčano sa malo oblaka popodne i vrućinom. Vetar slab istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 32°C.

U utorak naoblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature, najpre na severu Srbije. U sredu prijatna temperatura, a od četvrtka ponovo sunčano i sve toplije.