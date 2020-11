METEOS: U NEDELJU DO 17°C, OD PONEDELJKA HLADNIJE

U nedelju ujutru hladno i moguća je magla, posebno na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i toplije u odnosu na subotu. Ali, u pojedinim kotlinama će se zadržati magla ili se izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa će u tim predelima biti svežije. Vetar slab istočni i severoistočni, u južnom Banatu i podunavlju slab do umeren jugoistočni koji će rasterati maglu. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna od 14°C do 18°C, u ređim predelima sa sumaglicom i maglom biće hladnije.

U nedelju u Kruševcu ujutru je moguća magla. U toku dana sunčano i malo toplije u odnosu na subotu. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 17°C.

Početkom iduće sedmice temperatura u padu zbog češćeg formiranja magle i niske oblačnosti sa sumaglicom. Vetar slab i zagađenost u gradovima biće izraženija. Na planinama sunčano i relativno toplo za ovo doba godine.