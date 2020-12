METEOS: U NAREDNA TRI DANA BIĆE TOPLIJE OD PROSEKA

U utorak promenljivo oblačno uz sunčane intervale. Na severu popodne naoblačenje i uveče moguća ređa pojava slabe kiše po Vojvodini. Temperatura u manjem porastu. Vetar slab istočni i jugoistočni, na jugu Banata umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C na jugu do 4°C u Vršcu i Beogradu, a maksimalna od 3°C u Negotinu do11°C u Valjevu i centralnim predelima gde bude više sunčanih sati. U planinskim predelima minimalne temperature od -4°C u Sjenici, a maksimalna do 8°C takođe u Sjenici, na Zlatiboru 6°C, a na Kopaoniku do +2°C na 1750 mnv.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 8°C.

U sredu i četvrtak suvo i znatno toplije. Sa jugozapada dolazi topao vazduh na naše područje uz umeren južni i jugoistočni vetar. U četvrtak uveče naoblačenje sa kišom na severu Vojvodine, a u petak kiša u svim krajevima uz zahlađenje, a krajem dana susnežica na severu i zapadu Srbije. U subotu hladnije sa susnežicom i snegom u mnogim krajevima. Na severu Vojvodine razvedravanje. U nedelju hladno sa mrazem ujutru.