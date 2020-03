METEOS: U KRUŠEVCU U PONEDELJAK DO 15°C

U ponedeljak zahlađenje zahvata najpre sever Srbije uz naoblačenje u toku dana koje se premešta sa zapada i severa ka jugu i istoku Srbije. Popodne i krajem dana se očekuje mestimična kiša u većini krajeva. Vetar pre podne slab, a popodne na severu umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u porastu. Minimalna temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 9°C u Somboru do 17°C na jugu Srbije i u padu popodne i krajem dana.

U ponedeljak u Kruševcu duži sunčani periodi u prvom delu dana, a popodne postepeno naoblačenje i moguća kiša krajem dana uz zahlađenje. Vetar slab severni i severozapadni, uveče umeren. Pritisak oko normale i u porastu popodne. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna 15°C.

U utorak znatno hladnije sa mogućom kišom i susnežicom, a ponegde na zapadu Srbije i sa vlažnim snegom. Samo će po Vojvodini biti uglavnom suvo. U sredu hladno, ali sa malo većom temperaturom nego u utorak, a padavine se očekuju samo na istoku Srbije. U četvrtak i petak toplije i preovlađujuće suvo, osim na krajnjem jugu i jugozapadu Srbije gde je moguća pojava kiše.