METEOS: U KRUŠEVCU U PETAK I DO 35°C

U petak vrlo toplo za ovo doba godine, ponegde do 36°C u južnim krajevima, a na severu Vojvodine niža temperatura za 6°C do 10°C. Biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na severu, ali u većini krajeva ostaje suvo. Vetar ujutru južni, popodne na severu Srbije severozapadni, a u centralnim i južnim krajevima umeren do pojačan i vruć jugozapadni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C na severu Vojvodine do 19°C na jugu Srbije, a maksimalna od 26°C na severu do 36°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar umeren jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, a maksimalna oko 35°C.

Za vikend niža i prijatnija temperatura, osim na krajnjem jugu Srbije, gde se zadržava prava letnja vrućina. Preovlađivaće suvo vreme sa malom šansom da ponegde bude po koja kap kše. U ponedeljak i utorak ponovo vrlo toplo, na jugu Srbije preko 30°C. U utorak popodne na severu naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Od srede do subote svežije i prijatnije vreme sa malo kiše u sredu, a zatim suvo.