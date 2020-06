METEOS: U KRUŠEVCU U PETAK I DO 31°C

U petak pretežno sunčano i još toplije sa dnevnim razvojem oblaka i retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne, uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije i u planinskim predelima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C u Požegi do 20°C u Vršcu, a maksimalna od 28°C u Negotinu i Dimitrovgradu do 32°C u Prijepolju. Uveče suvo.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i još toplije sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 31°C.

Za vikend pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka i retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu Srbije i u planinskim predelima. Maksimalna temperatura od 30°C do 33°C. Naredne sedmice takođe vrlo toplo i preovlađujuće sunčano uz ređe kratkotrajne lokalne pljuskove popodne.