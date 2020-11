METEOS: U KRUŠEVCU U ČETVRTAK OD -4 DO 10°C

U četvrtak ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati veći deo dana na severu Srbije i po kotlinama i dolinama reka. Moguće je i izdizanje magle u nisku oblačnost sa sumaglicom. Na planinama sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, pa ćemo imati tkzv, temperaturnu inverziju, tj. temperatura će rasti sa visinom umesto da opada, kako je uobičajeno. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna od 9°C do 12°C u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima hladnije, od 0°C do 6°C.

U Kruševcu u četvrtak ujutru magla, a tokom dana sunčano. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 10°C.

U petak i subotu i dalje česta pojava magle koja se može izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom. U nedelju i početkom iduće sedmice oblačno i hladnije sa mogućom slabom kišom, a zatim i susnežicom i snegom u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije.