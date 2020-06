METEOS: U ČETVRTAK ZNATNO TOPLIJE U KRUŠEVCU

U četvrtak znatno toplije sa više sunčanih sati uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše na severu i severoistoku Srbije. Maksimalne temperature će prelaziti 25°C. Vetar slab do umeren južni, u Vojvodini umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče suvo.

U četvrtak u Kruševcu znatno toplije s a dužim sunčanim periodima uz slabo izraženu oblačnost tokom dana. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 28°C.

U petak nekoliko stepeni niža temperatura uz naoblačenje i pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne koji se premeštaju iz pravca zapada i jugozapada. Za vikend toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Prva dva-tri dana iduće sedmice toplo, ali nestabilno vreme sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova.