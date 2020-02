METEOS: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU DO 13°C

U četvrtak ujutru u Srbiji slab mraz, a tokom dana duži sunčani periodi sa slabim dnevnim razvojem oblaka i toplije od proseka za ovo doba godine. U noći ka petku naoblačenje sa kišom zahvata sever. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C u Požegi do 2°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 10°C do 14°C koliko se očekuje u Loznici i Valjevu.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i malo toplije. Vetar slab istočni i južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -2°C, a maksimalna dnevna do 13°C.

U noći ka petku naoblačenje sa kišom zahvata sever, a u petak pre podne i ostale krajeve zemlje uz pad temperature u toku dana. Popodne po Vojvodini prestanak padavina. U subotu razvedravanje i duži sunčani periodi, a u nedelju i ponedeljak sunčano i znatno toplije vreme od proseka. Između ponedeljka i utorka i u utorak kiša uz pad temperature u utorak.