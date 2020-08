METEOS: U ČETVRTAK SUNČANO, POPODNE RAZVOJ OBLAKA

U četvrtak duži sunčani periodi i toplije u odnosu na sredu. U toku dana lokalni razvoj oblaka na jugu i istoku Srbije sa malom šansom za kratkotrajne pljuskove na to području. U većini krajeva suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 26°C u Dimitrovgradu do 30°C u Prijepolju. Uveče suvo.

U četvrtak u Kruševcu sunčano sa popodnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 28°C.

U petak i za vikend sunčano i sve toplije, malo iznad 30°C u subotu i nedelju. U nedelju krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova u severnim i zapadnim krajevima Srbije. U ponedeljak i utorak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz šansu za ređe lokalne pljuskove.