METEOS: SVE TOPLIJE DO UTORKA, ZA VIKEND I PREKO 35°C

U četvrtak sunčano uz stepen-dva nižu maksimalnu temperaturu na severu Srbije u odnosu na sredu. Malo oblaka biće na severu Vojvodine. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C u Dimitrovgradu do 18°C u Beogradu, a maksimalna od 27°C u Subotici do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i toplo. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 30°C.

U petak i za vikend sunčano i znatno toplije uz vrućinu. U subotu i nedelju maksimalna temperatura ponegde i preko 35°C. U ponedeljak stiže osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na sever i zapad Srbije. U utorak svugde znatno svežije.

Foto: “Morava”, A.Popović