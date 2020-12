METEOS: SUVO I OBLAČNO U NEDELJU, TEMPERATURA DO 8°C

U nedelju ujutru magla i slab mraz na jugu Srbije. Na severu bez mraza, ali sa maglom ili niskim oblacima sa sumaglicom. Povremenih sunčanih intervala biće ponegde u centralnim i južnim krajevima Srbije, a na planinama duži sunčani periodi i znatno toplije od proseka. Vetar slab istočni i jugoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C na jugu i zapadu Srbije do 3°C na severu, a maksimalna od 5°C na severu do 10°C u sunčanijim mestima centralne i južne Srbije. U planinskim predelima minimalne temperature od -6°C u Sjenici, a maksimalna do 8°C takođe u Sjenici.

U Kruševcu u nedelju ujutru magla, a tokom dana suvo sa malo sunčanih intervala uz promenljivu nisku oblačnost. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 8°C.

Početkom iduće sedmice suvo. Postojaće i dalje povoljni uslovi za zadržavanje magle ili niske oblačnosti sa sumaglicom. U Košavskom području bi trebalo da se postepeno razilaze magla i niski oblaci uz povremene sunčane intervale jer se očekuje slab do umeren jugoistočni vetar.