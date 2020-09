METEOS: SUNČANO I MALO TOPLIJE U PONEDELJAK

U ponedeljak sunčano i još malo toplije uz popodnevni razvoj oblaka na jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni, a u južnom Banatu pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i još malo toplije u odnosu na nedelju. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna 28°C.

U utorak takođe toplo, a popodne i krajem dana razvoj oblaka na zapadu Srbije može usloviti ređe lokalne pljuskove. U sredu popodne i uveče može biti kratkotrajne kiše ponegde. Do iduće subote se zadržava toplo vreme za ovo doba godine, a zatim je moguće zahlađenje sa kišom za idući vikend.