METEOS: RELATIVNO TOPLO, ALI OBLAČNO U ČETVRTAK

U četvrtak relativno toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sporadičnom pojavom kratkotrajne kiše pre podne u severnim i zapadnim krajevima, a popodne i u centralnim predelima uz moguće lokalne pljuskove ponegde. Samo će na krajnjem jugu i istoku Srbije ostati suvo do večernjih sati sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 13°C, a maksimalna od 17°C do 23°C .

U četvrtak u Kruševcu toplo i promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima, a kasnije popodne i uveče sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 20°C.

U petak i za vikend postepeno hladnije sa mestimičnom kišom u petak i subotu, a u nedelju pretežno suvo. Iduće sedmice suvo sa vrlo hladnim jutrima u ponedeljak i utorak, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Dnevna temperatura u svakodnevnom porastu od utorka, pa bi u drugoj polovini iduće sedmice bilo toplije vreme od proseka i pretežno suvo.