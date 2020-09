METEOS: PRVOG DANA VIKENDA U KRUŠEVCU 31°C

U subotu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 19°C, a maksimalna od 29°C u Negotinu i Užicu do 32°C na jugu Srbije. Uveče vedro.

U subotu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 31°C.

U nedelju i početkom sledeće sedmice sunčano i toplo uz maksimalne temperature oko 30°C u većini predela. Za sada se ne očekuje bitnija promena vremena do narednog petka.